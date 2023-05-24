Нідерланди виділять на спільну закупівлю боєприпасів для України 260 млн євро
Нідерланди виділять 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України
Про це ідеться на сайті міноборони Нідерландів.
Близько 280,2 млн доларів витратить країна, аби придбати артилерійські боєприпаси 155-мм калібру для України.
У відомстві також зазначили, що Нідерланди й надалі активно працюють над підготовкою українських бійців, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. На сьогодні підготовку пройшли вже 15,2 тисячі бійців.
Зазначається, що під час засідання міністрів оборони в Брюсселі також обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, яка полягає у виділенні 500 млн євро (538,8 млн доларів) з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи необхідні для військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16 розпочнеться "дуже скоро".
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