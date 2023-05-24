Нідерланди виділять на спільну закупівлю боєприпасів для України 260 млн євро

Про це ідеться на сайті міноборони Нідерландів.

Близько 280,2 млн доларів витратить країна, аби придбати артилерійські боєприпаси 155-мм калібру для України.

У відомстві також зазначили, що Нідерланди й надалі активно працюють над підготовкою українських бійців, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. На сьогодні підготовку пройшли вже 15,2 тисячі бійців.

Зазначається, що під час засідання міністрів оборони в Брюсселі також обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, яка полягає у виділенні 500 млн євро (538,8 млн доларів) з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи необхідні для військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.