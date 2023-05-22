Очільник МЗС Нідерландів заявив, що українські пілоти невдовзі розпочнуть тренування на F-16
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16 розпочнеться "дуже скоро"
Про це він сказав 22 травня у Брюсселі, передає RTL Nieuws.
На саміті G7 президент США Джо Байден підтримав навчання українських військових на американських винищувачах F-16. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі.
Очільник МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи навчатимуть пілотів безпосередньо у Нідерландах. За його словами, Нідерланди об'єднують свої зусилля з Данією, Норвегією та Бельгією, і міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями.
Хукстра також не сказав, чи будуть нідерландські інструктори навчати українців, і не став уточнювати, коли перші українські пілоти зможуть почати навчатися. Але він підкреслив, що це відбудеться дуже скоро.
"Щоразу, коли ми ухвалювали принципове рішення, ми, як правило, дуже швидко вирішували операційні питання", – зауважив міністр.
- Росія вибухнула погрозами у відповідь на ймовірну передачу Україні винищувачів F-16.
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