Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, якщо Україна отримає західні винищувачі, то РФ відреагує на це відповідними діями.

"Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов'язаний із колосальними ризиками для них самих. У будь-якому випадку це буде враховуватися у всіх наших планах, і ми маємо всі необхідні засоби, щоб досягти поставленої мети",— сказав Грушко.