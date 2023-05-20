МЗС РФ пригрозило "колосальними ризиками" для Заходу в разі передачі F-16 Україні
У МЗС Росії заявили, що постачання винищувачів F-16 нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, якщо Україна отримає західні винищувачі, то РФ відреагує на це відповідними діями.
"Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов'язаний із колосальними ризиками для них самих. У будь-якому випадку це буде враховуватися у всіх наших планах, і ми маємо всі необхідні засоби, щоб досягти поставленої мети",— сказав Грушко.
- 19 травня президент США Джо Байден заявив, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
- 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні поки не отримала винищувачі F-16, оскільки під час контрнаступу вирішальну роль відіграватимуть інші види озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе