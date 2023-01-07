Ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі, - Зеленський
Президент України привітав громадян, які святкують Різдво 7 січня, і наголосив на важливості проведення богослужіння Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.
"Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні пролунала і ще пролунала щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, він був радий бачити так багато людей і захисників України на службі в Лаврі - "у тому святому місці, що є одним з витоків української культурної традиції".
- 7 січня 2023 року, намісника Києво-Печерської лаври від церкви Московського патріархату Павла (Лебедя) не пропустили до Верхньої лаври, де в Успенському соборі Православна церква України вперше проводила Різдвяне богослужіння.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський призупинив громадянства низки священників УПЦ МП.
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