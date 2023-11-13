Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
OPINION

Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії

Андрій Клименко
13 листопада, 2023 понедiлок
16:03
Погляд Андрій Клименко

Чому Велика війна буде тривалою. І для нас це не новина. Лише один "окремий випадок", але дуже показовий

Ми дуже давно – з квітня 2022 року – постійно, 24/7, моніторимо експорт російської нафти та нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів. І регулярно публікуємо підсумки та аналіз.

З нашого аналізу випливає, що обсяги цього експорту — а саме експорт нафти та нафтопродуктів й ніщо інше були і є основним джерелом фінансування війни — катастрофічно не зменшуються, а іноді тривалий час рекордно зростають.

Так, Росія, скористалася тими 6-ма місяцями перед запровадженням ембарго, які ЄС та G7 надали для адаптації своїм країнам, щоб вони знайшли нових постачальників замість РФ. Росія тим часом успішно переорієнтувала експорт на Азію та частково Африку. Але!

Ось цей приклад про це але. Сьогодні 12.11.2023 о 04:20 місцевий час (UTC +1) до іспанського порту Мотріль (місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада) прибув танкер. Абсолютно рядова подія.

Але! Танкер NEW SPIRIT, ІМО 9337872, прапор Malta (! - перший знак оклику), що належить судновласнику з Греції (!! - два знаки оклику), що доставив 12 тисяч тонн нафтопродуктів прямим рейсом (!!! - три знаки оклику) з Новоросійська, що заборонено рішенням ЄС та G7 з 05.02.2023 року, тобто 8 місяців тому (!!!! - 4 знаки оклику).

Тобто в Іспанії за 8 місяців після рішень ЄС та G7 або не контролюють санкційний режим зовсім, або закривають очі на явні порушення.

Читайте також: Кому на руку чергова "дохла кішка" про диверсію на Північному потоці

Для того щоб реагувати на такі порушення, не треба проводити складні журналістські розслідування або операції спецслужб (як у випадках з експортом до РФ мікроелектроніки та приладів подвійного призначення).

Поки є цей незаконний нафтовий експорт/імпорт, Росія всю "санкціонку для війни" купить через другі-треті-четверті країни, і нафтових коштів їй на це вистачить... Дивіться, з моменту дії ембарго Росія тільки з портів Чорного та Азовського морів експортувала до країн ЄС (і навіть до США) близько 7 млн тонн нафтопродуктів (це без сирої нафти, а сирої нафти 8 млн тонн з грудня 2022, бо там ембарго з 05.12.2022).

Дуже важливо якось пояснити країнам ЄС — нашим друзям і союзникам, яким ми будемо вдячні завжди — що, мабуть, варто витратитися на створення в кожній країні державних структур по контролю за виконанням санкційних режимів. - Так, ви не помилилися, шановні читачі, таких структур там просто немає... І Єврокомісія не може за нормативними документами ЄС до чогось країну примусити.

Інакше ЄС буде витрачатися на артилерійські снаряди та ракети для України, а окремі країни ЄС будуть платити Росії валюту для виробництва або придбання Росією снарядів та ракет проти України...

Джерело

Про автора. Андрій Клименко, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Росія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Читайте також:
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
12 листопада, 2023 неділя
"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна
11 листопада, 2023 субота
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:17
Ексклюзив
втрати окупантів
"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:46
Ексклюзив
ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:07
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, чотирьох поранено
15:40
Оновлено
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
15:24
PR
Як вибрати ідеальний поворотний притискний замок для вашого проєкту
15:00
російська армія, мобілізація
Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків
14:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Жозеп Боррель
"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового до 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
12:33
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 13 листопада
12:27
Ексклюзив
Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України
12:03
OPINION
Віталій Бала
Україна - ЄС. Угоди про євроінтеграцію підписуватиме не ця влада
12:00
поліція, злодій, наручники
Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
11:58
OPINION
Віталій Портников
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
11:55
Оновлено
росія мобілізація орки окупанти
Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
11:42
боллівудський актор Чандра Мохан
В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах
11:38
Ексклюзив
Польща_кордон
Учасники акції продовжують блокувати три напрямки: ДПСУ про ситуацію на українсько-польському кордоні
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:02
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16
10:48
Коронавірус
COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни
10:36
Анонс
SUP IT Day
Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ в обороноздатності країни
10:26
гепатит
Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині
10:11
Чорноморський флот РФ
"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: яка вартість євро і долара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV