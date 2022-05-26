Ніхто й ніколи не визнає російську паспортизацію мешканців окупованих територій України, – голова представництва ЄС в Україні
Росії не вдалася ідея з псевдореферендумами, то чому вона вирішила, що вдало мине "паспортизація" мешканців окупованих територій, вважають у ЄС
Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у твітер.
"Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення референдуму в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз "паспортизація" краще сприйматиметься? І у будь-якому разі, такі акти ніхто і ніколи не визнає", - написав Маасікас.
- У Маріуполі терористи "ДНР" видали свідоцтво про народження української дитини. Окупанти в місті планували 15 травня провести "референдум" із "приєднання" його до Росії у складі ОРДЛО.
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