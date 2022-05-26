English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ніхто й ніколи не визнає російську паспортизацію мешканців окупованих територій України, – голова представництва ЄС в Україні

Ніхто й ніколи не визнає російську паспортизацію мешканців окупованих територій України, – голова представництва ЄС в Україні

26 травня, 2022 четвер
09:52
війна з Росією Матті Маасікас

Росії не вдалася ідея з псевдореферендумами, то чому вона вирішила, що вдало мине "паспортизація" мешканців окупованих територій, вважають у ЄС

Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у твітер.

"Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення референдуму в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз "паспортизація" краще сприйматиметься? І у будь-якому разі, такі акти ніхто і ніколи не визнає", - написав Маасікас.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
Світ
окупація
паспорти Росії
Читайте також:
окупанти рф
24 травня, 2022 вiвторок
Наступ з Білорусі може відновитись будь-якої миті, - боєць ЗСУ Кабакаєв
Бійці Азовсталі, які покинули завод
25 травня, 2022 середа
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
ракета
25 травня, 2022 середа
ЗСУ заманили ворога у капкан Світлодарської дуги, щоб з висоти вираховувати та знищувати противника, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.94
  • EUR
    Купівля 36.28
    Продаж 38.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
11:20
карта окупації мала
Карта бойових дій в Україні станом на 9:00 26 травня
11:17
Знищили культурну спадщину: в Ялті росіяни знесли будівлю архітектора Краснова, який проєктував Лівадійський палац
10:57
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Запоріжжі ворог наступає у напрямку Василівка та Оріхова, від обстрілів виникли пожежі
10:55
Ексклюзив
Сергій Згурець
Необхідно посилювати артилерійські спроможності ЗСУ, - Сергій Згурець про ситуацію на Донбасі
10:49
окупанти
Для взяття аеродрому "Гостомель" Росія застосувала ВДВ, а не важку техніку, тому й зазнала поразки, - британська розвідка
10:37
Ferrexpo
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала партію одягу та взуття для переселенців у Полтаві
10:34
Яценюк
Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України, - Яценюк
10:26
фейк фейкові новини
"Обурені європейці" та псевдокоридори з портів: Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 травня
10:25
Інфографіка
втрати окупантів
Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 29,6 тис. окупантів, 1315 танків, 617 систем артилерії й 502 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
10:02
СБУ
СБУ оголосила підозру "гауляйтеру" тимчасово окупованої частини Запорізької області
09:45
Ексклюзив
Азовсталь
Складність протистояння бійців на Азовсталі була більша ніж у Донецькому аеропорту, - кіборг Мисюра
09:39
евакуювали
Із Запоріжжя 26 травня відкриють гумкоридор до окупованої території в районі Кам'янського
09:36
розвідка
Росія планує закріпитися на Півдні України та будує третю лінію оборони, - розвідка
09:32
Ексклюзив
Володимир Горбач
Після військової поразки Росії, відкриється вікно можливості вступу України до НАТО та ЄС, - політаналітик Горбач
09:21
ДБР
"Очолив" митницю області й агітував співробітників до співпраці з РФ: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру
09:00
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: 240 дітей загинуло, понад 436 зазнали поранень
08:48
Київ
До Києва приїдуть представники найбільших світових компаній для вивчення інвестиційних можливостей
08:42
Нед Прайс
У США назвали паспортизацію українців на окупованих територіях "слабко замаскованим кроком РФ, щоб підкорити народ"
08:29
На Луганщині окупанти обстріляли 27 будинків й убили трьох цивільних за добу
08:25
Маріупольський драмтеатр
Окупанти у Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня
08:24
Віталій Портников
Європейці мають досягти нафтового ембарго
08:04
обстріл
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
07:52
Оксана Маркарова
Маркарова закликала світовий бізнес допомагати Україні через платформу U24 і не працювати в РФ
07:40
окупанти танк
Окупанти зосередились на взятті під контроль Лимана, закріпленні в Сєвєродонецьку та покращенні тактичного положення на Миколаївському напрямку, - Генштаб ЗСУ
07:27
черги на кордоні
На пунктах пропуску для виїзду з України до Польщі й Угорщини утворилися черги
07:03
діти
Сучасний прояв колоніалізму: РФ депортувала 230 тис. українських дітей, щоб знищити націю, - Україна в Радбезі ООН
07:00
Норвегія допоможе розміновувати території України
06:31
санкції проти РФ
ЄС заморозив активи Центробанку РФ на €23 млрд
06:09
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським
05:43
Танк Leopard
"Вони не стоять на автопарку, їх ще треба виготовити": у Німеччині відкинули звинувачення Польщі в невиконанні обіцянки щодо танків
05:41
вагони-рефрижератори
На один вагон-рефрижератор із тілами російських військових щодня витрачають 100 літрів пального, - УЗ
05:11
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
04:01
КНДР ракета
США закликають посилити санкції ООН проти Північної Кореї
03:33
острів Зміїний
Поблизу Зміїного помітили захоплений катер ЗСУ, який окупанти можуть використати для провокацій, - ОК "Південь"
02:58
єврейська громада україни
Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети
02:40
санкції проти рф нафтопровід ембарго
Нафтове ембарго, яке запропонували країни ЄС, зависло у протистоянні, -The New York Times
02:06
Україна ЄС
Італія, Угорщина та Кіпр закликають до мирних перемовин з Росією
01:39
На фото нагорода, яку отримав фільм "Чому я живий"
Український фільм "Чому я живий" здобув перемогу на фестивалі у Каннах
01:15
біженці Чехія
У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців
00:59
Візуалізація майбутнього муралу Свята Джавеліна
Рада Церков проти Святої Джавеліни. Мурал у столиці спричинив скандал
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV