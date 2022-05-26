Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у твітер.

"Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення референдуму в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз "паспортизація" краще сприйматиметься? І у будь-якому разі, такі акти ніхто і ніколи не визнає", - написав Маасікас.

У Маріуполі терористи "ДНР" видали свідоцтво про народження української дитини. Окупанти в місті планували 15 травня провести "референдум" із "приєднання" його до Росії у складі ОРДЛО.

На Луганщині окупанти змушують українців отримувати паспорти терористичної організації "ЛНР", погрожуючи репресіями в разі відмови.

Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини і Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb