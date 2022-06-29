Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма – ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей", - йдеться у зверненні президента України.

Володимир Зеленський наголосив, що удар по ТРЦ у Кременчуці - це цілеспрямований удар по цивільним.

"Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Відео обстрілу Кременчука:

Нагадаємо, після обстрілів Кременчука та Харкова 27 червня президент України Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

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