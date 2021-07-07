Нікуди бігти не потрібно, - МОЗ про оформлення COVID-сертифікатів
Для отримання сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 українцям не треба звертатися в будь-яке відомство - весь процес відбувається в онлайні
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, повідомляє Дом.
"Нікуди бігти не потрібно. Після того, як ви зробили друге щеплення, через деякий час в додатку "Дія" ви можете згенерувати сертифікат. Потрібно зайти та оформити запит на отримання цього сертифіката. І система надасть ваш сертифікат, з яким далі ви зможете подорожувати", - повідомив Кучер.
Зазначається, що зараз система працює в тестовій версії та видає сертифікат виключно на базі двох щеплень, які мають бути зроблені однією вакциною. У тестовій версії поки що не відбивається варіант, який передбачає, що людина перехворіла на COVID-19 і тому не вакцинувалася.
"Якщо ми говоримо про подорожі, то сертифікат - це просто зручний спосіб довести, що ви вакцинована людина, що підтверджується державою. Це інформація, яка знаходиться в системі, там видно - хто лікар, як зробив щеплення, звідки вакцина прибула, як вона зберігалася і при якій температурі", - запевнив заступник міністра.
Він додав, що COVID-сертифікат є лише додатковим документом при перетині кордонів: "Ясна річ, він спростить формальності проходження паспортного контролю, але за фактом перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну все-таки потрібно. Наприклад, в Євросоюзі деякі країни встановлюють свої обмеження - зокрема для людей, які вакциновані / не вакциновані - тут є свої нюанси".
- 5 липня міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.
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