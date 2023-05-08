Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі Еспресо.

За словами Мельника, питання історії це завжди питання політики, особливо у відносинах з таким важливим, але складним партнером — Німеччиною.

Посадовець розповів, що країна неадекватно реагувала на загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Німеччина вважає, що нанесена за часів Другої світової шкода стосується саме РФ. Мельник вважає, що Україна певною мірою досі відсутня на "мапі історичної пам'яті".

"Ми бачили, яким чином Німеччина неадекватно реагувала на нашу думку щодо загрози війни 24 лютого, бо німецьке суспільство і політикум були засліплені наративом, що їхня історична провина, якої вони завдали, стосується виключно Росії. Україна на мапі історичної пам'яті була відсутня, і, на жаль, ця ситуація певною мірою зберігається досі. Саме тому німецький політикум прощав нинішній російський режим, анексію Криму, ігнорування Кремлем Мінських угод. Німці на все це заплющували очі, адже вважали, що не можуть дражнити росіян, яким, окрім всього іншого, за міфом завдячують німецькій єдності, яка відбулася після майже 40 років окупації Східної Німеччини", - сказав заступник глави МЗС.

Окрім того, Мельник підтримує ініціативу президента Зеленського, щодо святкування Дня пам'яті 8 травня, адже вважає, що це можливість вшанувати український внесок у перемогу.

"Сьогоднішня ініціатива нашого президента — мені здається, що це дійсно правильний крок, адже саме 8 травня був підписаний акт капітуляції, отже варто вшановувати мільйони українських жертв нацизму і відзначати внесок українців у перемогу, який завжди применшували. А 9 травня, день Європи, це день, який спрямований у майбутнє наше як члена ЄС чи НАТО", - скаже він.

Дипломат наголосив, що одне з завдань нашої держави — "домогтися від Німеччини визнання українців, як народу, що найбільше постраждав від Другої світової війни".