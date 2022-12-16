Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні й пресслужба Міненерго.

"Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки", - йдеться у повідомленні посольства.

Зазначається, що фонд отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби енергетичних компаній України вже до кінця 2022 року.

Разом з тим, у Фонд енергетичної підтримки України перевела 5 мільйонів євро Австрія. Про це стало відомо під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з віцеканцлером - федеральним міністром Вернером Коглером.

"Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких постачань обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури України», - зазначив заступник міністра.

У Міністерстві додали, що перерахування коштів стане першим етапом фінансової допомоги, яка разом з обладнанням, яке вже доставлено та буде ще доставлятись в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури.

9 грудня Міненерго повідомило, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Відправлена 7 грудня допомога містить генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

10 грудня генератори й трансформатори Україні передав Азербайджан. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів

15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання. Наступного дня міністерство економіки Грузії виділило 1,5 мільйона ларі (приблизно 562 тисячі доларів) на генератори різного типу для України.

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