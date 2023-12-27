Німеччина ідентифікувала росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля

Про це заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, повідомляє Spiegel.

"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення", – сказав Бушманн.

За його словами, осіб, які підозрюються в обстрілах Гостомеля Київської області, та відповідальних офіцерів уже ідентифікували.

Перед початком цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура ініціювала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час агресії Росії проти України в березні 2022 року. Його мета - спочатку отримати докази. Наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині. Зазначено, що подібний підхід застосовували щодо воєнних злочинів у Сирії, після чого вже було винесено декілька вироків.

Влада Німеччини звернулася до свідків українською, англійською та російською мовами, аби переконати їх розповісти про свій досвід поліції.