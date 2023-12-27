Німеччина ідентифікувала росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля
Німецькі слідчі встановили особи громадян Росії, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях у Гостомелі. Серед них також був громадянин ФРН
Про це заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, повідомляє Spiegel.
"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення", – сказав Бушманн.
За його словами, осіб, які підозрюються в обстрілах Гостомеля Київської області, та відповідальних офіцерів уже ідентифікували.
Перед початком цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура ініціювала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час агресії Росії проти України в березні 2022 року. Його мета - спочатку отримати докази. Наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині. Зазначено, що подібний підхід застосовували щодо воєнних злочинів у Сирії, після чого вже було винесено декілька вироків.
Влада Німеччини звернулася до свідків українською, англійською та російською мовами, аби переконати їх розповісти про свій досвід поліції.
- У вересні Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідувати злочини росіян у Гостомелі, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин.
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