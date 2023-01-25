Про це 25 січня повідомив речник міністерства оборони в Берліні, передає Spiegel.

За його словами, навчання може розпочатися "можливо, цього місяця", але не пізніше початку лютого.

Мета полягає в тому, щоб Україна могла інтегрувати основні бойові танки у свою оборону до "кінця цього кварталу".

За словами речника, навчання на танках Leopard має тривати стільки ж, скільки на БМП Marder - тобто вісім тижнів. Для роти з 14 танків разом із техобслуговуванням потрібно від 50 до 100 осіб.

25 січня стало відомо, що Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard.

Німеччина планує доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці.

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