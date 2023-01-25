Німеччина хоче розпочати навчання українських військових на танках Leopard не пізніше лютого
Німеччина хоче за кілька днів розпочати навчання українських військових на танках Leopard 2. Для роти з 14 танків разом із техобслуговуванням треба до 100 осіб
Про це 25 січня повідомив речник міністерства оборони в Берліні, передає Spiegel.
За його словами, навчання може розпочатися "можливо, цього місяця", але не пізніше початку лютого.
Мета полягає в тому, щоб Україна могла інтегрувати основні бойові танки у свою оборону до "кінця цього кварталу".
За словами речника, навчання на танках Leopard має тривати стільки ж, скільки на БМП Marder - тобто вісім тижнів. Для роти з 14 танків разом із техобслуговуванням потрібно від 50 до 100 осіб.
- 25 січня стало відомо, що Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard.
- Німеччина планує доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці.
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