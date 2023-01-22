Німеччина "має власний процес" щодо танків Leopard, - Білий дім

Про це мовиться в інтерв'ю Голосу Америки з координатором стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джоном Кірбі.

У межах розмови про результати роботи Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні Джон Кірбі заявив: щодо питання надання танків українським військовим "Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard".

"Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині", - наголосив речник Білого дому.

Він пояснив: у США свідомі того, що ФРН працює над власним процесом щодо танків Leopard, і навчання на цій техніці не потребуватиме надмірної підготовки військовослужбовців України. Однак рішення про передачу Leopard має бути ухвалено саме в Німеччині.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

21 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні.

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