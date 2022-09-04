Німеччина обіцяє Україні додаткові €200 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

Про це повідомляє Reuters.

"Я буду говорити з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у турботі за переселенцями", — сказала Шульце

За словами міністерки, гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.

За даними ООН, станом на 23 серпня після повномасштабного вторгнення росії близько 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Берлін 5 вересня, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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