Понад €20 млн: Німеччина розпочала програму допомоги українській культурі й "значною мірою" опозиційним російським медіа
Німеччина розпочала програму допомоги українській культурі та медіа на понад 20 мільйонів євро, кошти також направлять на підтримку опозиційних російських медіа
Про це під час брифінгу сказав міністр культури України Олександр Ткаченко.
"На моє запитання, яким чином російська преса має відношення до підтримки українських медіа, була досить жвава дискусія з колегами з німецького відомства", - сказав міністр.
За словами Ткаченка, він обговорив з німецькими партнерами захист культурної спадщини України, зокрема укріплення музеїв та театрів напередодні зими, негайний ремонт приміщень та підтримку під час опалювального сезону.
Крім того, частину допомоги €20 млн спрямують на підтримку артистів та митців в Україні, а також медіаспільноти.
- 1 вересня співак Святослав Вакарчук пожертвував 350 тис. грн на відновлення музею Сковороди на Харківщині, який знищили окупанти. За даними проєкту "Збережи українську культуру" на відновлення музею Сковороди потрібно орієнтовно 112 млн грн.
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