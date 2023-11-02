Німеччина оголосила про повну заборону діяльності ХАМАСу
Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер реалізувала рішення канцлера Олафа Шольца щодо заборони діяльності та фінансування ХАМАС на території Німеччини
Про це інформує відомство Usnews.com.
"З ХАМАСом я сьогодні повністю заборонила діяльність терористичної організації, метою якої є знищення держави Ізраїль. Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави", – сказала Фезер.
Німеччина окрім діяльності радикальної ісламської терористичної групи ХАМАС заборонила палестинську мережу Samidoun.
"Проведення спонтанних "святкувань радості" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб", – наголосила вона.
Samidoun виступає під назвами HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді (Німеччина) і Hirak eV в Німеччині.
- 16 жовтня члени Європейської Ради ухвалили заяву, яка визначає спільну позицію ЄС щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю.
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