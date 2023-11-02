Німеччина оголосила про повну заборону діяльності ХАМАСу

Про це інформує відомство Usnews.com.

"З ХАМАСом я сьогодні повністю заборонила діяльність терористичної організації, метою якої є знищення держави Ізраїль. Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави", – сказала Фезер.

Німеччина окрім діяльності радикальної ісламської терористичної групи ХАМАС заборонила палестинську мережу Samidoun.

"Проведення спонтанних "святкувань радості" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб", – наголосила вона.

Samidoun виступає під назвами HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді (Німеччина) і Hirak eV в Німеччині.