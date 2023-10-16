Євросоюз засудив ХАМАС

Про це йдеться на сайті відомства.

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, там рішуче наголосили "на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів".

У ЄС закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов.

Члени Європейського Союзу також заявили про готовність продовжувати надавати допомогу жителям сектора Газа, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями.