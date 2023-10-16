Євросоюз засудив ХАМАС
Члени Європейської Ради ухвалили заяву, яка визначає спільну позицію ЄС щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю
Про це йдеться на сайті відомства.
"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, там рішуче наголосили "на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів".
У ЄС закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов.
Члени Європейського Союзу також заявили про готовність продовжувати надавати допомогу жителям сектора Газа, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями.
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