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Євросоюз засудив ХАМАС

16 жовтня, 2023 понедiлок
00:22
Світ Євроcoюз ЄС

Члени Європейської Ради ухвалили заяву, яка визначає спільну позицію ЄС щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю

Про це йдеться на сайті відомства.

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, там рішуче наголосили "на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів".

У ЄС закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов. 

Члени Європейського Союзу також заявили про готовність продовжувати надавати допомогу жителям сектора Газа, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями.

  • Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
  • Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
  • В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.
  • Також 15 жовтня міністр енергетики Ізраїлю підтвердив рішення увімкнути водопостачання в південній частині Гази, узгоджене з прем'єром та президентом США.
  • 15 вересня ізраїльські сили вбили ключового командира ХАМАСу, причетного до масового вбивства в кібуці Нірім, Біллала аль-Кедра.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою невдовзі буде знову відкритий для евакуації людей.
  • Війна Ізраїлю з терористичним угрупуванням ХАМАС триває вже 9 день.
ЄС
Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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