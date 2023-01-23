Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо й надалі відмовлятиме в передачі Україні танків Leopard, - МЗС Польщі
Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо не змінить рішення про передачу Україні танків Leopard. Позиція ФРН суперечить принципам міжнародного права
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик, передає PAP.
"Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію", — сказав дипломат.
Він зазначив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенству законів та прав людини.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
- Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав обережний підхід канцлера Олафа Шольца до надання танків Україні, пояснивши, що це може загострити конфлікт.
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