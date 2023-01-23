Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик, передає PAP.

"Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію", — сказав дипломат.

Він зазначив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенству законів та прав людини.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав обережний підхід канцлера Олафа Шольца до надання танків Україні, пояснивши, що це може загострити конфлікт.

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