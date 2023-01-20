Президент Німеччини Штайнмаєр назвав правильним обережний підхід свого уряду до поставок Україні важкого озброєння
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав обережний підхід канцлера Олафа Шольца до надання танків Україні, пояснивши, що це може загострити конфлікт
Про це повідомляє Tagesschau.
Президент Німеччини стверджує, що кожен відповідальний політик має запитати себе, коли і за яких обставин конфлікт може різко загостритися.
"Це слід враховувати, а також оцінювати ціну відсутності підтримки", – додав Штайнмаєр.
Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну "суттєво і постійно". При цьому політик зазначив, що президент РФ Володимир Путін ризикує "політичним, соціальним та економічним розвалом своєї країни заради своїх імперських цілей".
- 20 січня новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків буде ухвалено протягом наступних кількох днів.
- 17 січня Володимир Зеленський поговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром про нарощування оборонної підтримки України.
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