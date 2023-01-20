Про це німецький міністр сказав в інтерв’ю каналу ARD, цитує Spiegel.

"Я майже впевнений, що ми отримаємо рішення щодо цього протягом наступних кількох днів. Я не можу сказати вам сьогодні, як це буде виглядати", - повідомив очільник міноборони Німеччини.

Також він зазначив, що постачання Україні танків німецького виробництва не залежить від аналогічного кроку США щодо відправлення своїх танків M1 Abrams.

"Я не знаю нічого про такий зв'язок", - зазначив він у відповідь на запитання, чи постачання Україні американських основних бойових танків Abrams є умовою для можливого відправлення німецьких танків.

Пісторіус додав, що питання щодо постачання Німеччиною танків без США обговорював канцлер Олаф Шольц з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча б бронетанкову бригаду.

Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні "Леопардів" уже цього тижня.

Фінляндія заявляла, що може передати Україні танки, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи. Сьогодні, 17 січня, країна підтвердила готовність узяти участь у коаліції держав, які передадуть Україні танки.

Сьогодні, 19 січня, міністр оборони Литви анонсував передачу Україні "сотень" танків Leopard від кількох країн.

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