Німеччина переживає бюджетну кризу через війну в Україні, - AP

Про це повідомляє Associated Press.

У вівторок, 28 листопада, канцлер Олаф Шольц у своєму виступі в парламенті планує розповісти про те, як він та його коаліція мають намір виправити ситуацію.

На думку аналітиків, уряд повинен терміново знайти можливості для скорочення майже готового плану видатків на наступний рік, що може ще більше сповільнити розвиток економіки, яка і так є найгіршою у світі за показниками.

Економісти стверджують, що скорочення витрат лише додасть проблем після того, як Росія перекрила дешевий природний газ, який живив її заводи, що призвело до скорочення бізнесу і підвищення вартості життя для домогосподарств, які платять більше за енергоносії.

Частина заборонених витрат вже була використана цього року. Щоб виконати рішення суду, уряд вносить зміни до бюджету на 2023 рік, оголосивши надзвичайний стан, посилаючись на припинення Росією поставок природного газу та підвищення цін на енергоносії.

За словами Хольгера Шмідінга, головного економіста банку Berenberg Хольгера Шмідінга, якщо наступного року не буде оголошено ще однієї надзвичайної ситуації, уряду доведеться докладати зусиль, щоб покрити дефіцит у розмірі від 30 до 40 мільярдів євро - плюс 20-30 мільярдів євро на 2025 рік - порівняно з попередніми планами.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, німецька економіка цього року продемонструє найгірші показники серед великих економік світу, скоротившись на 0,5%.