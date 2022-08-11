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Німеччина планує провести в жовтні конференцію з відновлення України, - ЗМІ

11 серпня, 2022 четвер
19:23
Світ Німеччина уряд

Німеччина у жовтні проведе міжнародну конференцію з питання відновлення України після вторгнення Росії

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, підготовка ще триває, точна дата ще може бути змінена. Але поки що Німеччина призначила 25 жовтня як дату, коли експерти та представники Європейського Союзу, G7 та міжнародних організацій зберуться в Берліні.

На відміну від міжнародної конференції донорів, яка відбулася в швейцарському Лугано в липні, конференція в Берліні буде більше зосереджена на питанні про те, як найкраще витратити безпрецедентні суми допомоги на реконструкцію, повідомили чиновники.

Канцлер Олаф Шольц сказав журналістам у четвер, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж "план Маршалла", який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

"Збиток є драматичним, він коштуватиме мільярди і вимагатиме від усього світового товариства розробки розумних рішень. Це буде велике, велике завдання, яке мало пов’язане з планом Маршалла. Воно буде більшим", - сказав він.

Німеччина та її союзники з ЄС наразі обговорюють, як структурувати обіцяний пакет екстреної допомоги Україні в 9 мільярдів євро. Наразі блоку вдалося домовитися лише про початковий транш в 1 млрд євро, який був виданий як позика.

Німеччина стверджує, що Україна з великим боргом потребує екстреної допомоги у формі безповоротних грантів, а не у вигляді позик, які лише посилять борговий тягар Києва. Берлін очікує, що країни-члени ЄС виділять решту 8 мільярдів євро короткострокової допомоги Україні до вересня, сказав один із чиновників.

  • 11 серпня під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка проходила в Копенгагені 11 серпня, було зібрано понад 1,5 млрд євро. Відомо, що у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені брали участь понад 20 країн.

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