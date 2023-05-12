Німеччина планує закупити 18 танків Leopard 2 замість тих, які передала Україні, – Reuters
Німеччина має намір придбати 18 важких бойових танків Leopard 2 для заміни тих, які передала Україні. На це планується витратити 525 мільйонів євро
Про це Reuters повідомило джерело в міноборони в п’ятницю.
Загальна ціна, включаючи опціон на ще 105 танків, становитиме 2,9 мільярда євро.
Очікується, що бюджетний комітет німецького парламенту підпише угоду наприкінці травня.
- Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2. Вони прибули наприкінці березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе