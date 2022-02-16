Німеччина планує збільшити кількість своїх представників у СММ ОБСЄ в Україні, - Бербок

Про це з посиланням на брифінг Бербок повідомляє РБК-Україна.



"Ми не тільки залишимо німецьких представників (в СММ ОБСЄ - ред.), але і намагаємося направити додатковий персонал", - заявила Бербок.



Міністерка додала, що поки з цього питання тривають переговори. За її словами, спостережну місію ОБСЄ в Україні потрібно підтримувати та продовжувати, адже вона відіграє важливу роль. Бербок наголосила, що завдяки роботі місії на Сході України з'являється можливість запобігати небезпечним інцидентам.



Як повідомлялося раніше, Бербок попередила про ймовірність гібридних атак РФ проти України.