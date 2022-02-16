Німеччина планує збільшити кількість своїх представників у СММ ОБСЄ в Україні, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна планує направити більше спостерігачів до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Про це з посиланням на брифінг Бербок повідомляє РБК-Україна.
"Ми не тільки залишимо німецьких представників (в СММ ОБСЄ - ред.), але і намагаємося направити додатковий персонал", - заявила Бербок.
Міністерка додала, що поки з цього питання тривають переговори. За її словами, спостережну місію ОБСЄ в Україні потрібно підтримувати та продовжувати, адже вона відіграє важливу роль. Бербок наголосила, що завдяки роботі місії на Сході України з'являється можливість запобігати небезпечним інцидентам.
- Як повідомлялося раніше, Бербок попередила про ймовірність гібридних атак РФ проти України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе