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Головна війна з Росією Німеччина планує збільшити кількість своїх представників у СММ ОБСЄ в Україні, - Бербок

Німеччина планує збільшити кількість своїх представників у СММ ОБСЄ в Україні, - Бербок

16 лютого, 2022 середа
20:30
війна з Росією Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна планує направити більше спостерігачів до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Про це з посиланням на брифінг Бербок повідомляє РБК-Україна.

"Ми не тільки залишимо німецьких представників (в СММ ОБСЄ - ред.), але і намагаємося направити додатковий персонал", - заявила Бербок.

Міністерка додала, що поки з цього питання тривають переговори. За її словами, спостережну місію ОБСЄ в Україні потрібно підтримувати та продовжувати, адже вона відіграє важливу роль. Бербок наголосила, що завдяки роботі місії на Сході України з'являється можливість запобігати небезпечним інцидентам.
 


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