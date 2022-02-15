Очільниця МЗС Німеччини Бербок попередила про ймовірність гібридних атак РФ проти України
Міністерка зовнішніх справ ФРН Анналена Бербок заявила, що у разі реального відведення частини російських військ, які стягнуто до кордонів України, Захід вважатиме це позитивним сигналом, але все одно не буде забувати про інші можливі сценарії розвитку ситуації
Про це повідомляє Укрінформ.
Бербок наголосила на важливості прямих переговорів і уважної перевірки будь-якої інформації, яка поширюється у відкритому просторі.
"Ми перебуваємо в ситуації, коли реальністю є розміщення військ на кордоні з Україною, і якщо повідомлення про відведення частини військ буде дійсно підтверджено справами, це стало би добрим сигналом. Але ми також в минулому були свідками гібридних форм нападу… Ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказала вона.
Очільниця МЗС Німеччини зазначила, що немає ілюзій щодо спроможності Росії втілити свої плани у життя. За її словами, саме тому під час численних переговорів останнім часом партнери намагалися довести до відома РФ, які наслідки матиме будь-яка агресія проти України.
- Нагадаємо, 15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність термінової деескалації навколо України.
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