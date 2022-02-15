Очільниця МЗС Німеччини Бербок попередила про ймовірність гібридних атак РФ проти України

Про це повідомляє Укрінформ.



Бербок наголосила на важливості прямих переговорів і уважної перевірки будь-якої інформації, яка поширюється у відкритому просторі.



"Ми перебуваємо в ситуації, коли реальністю є розміщення військ на кордоні з Україною, і якщо повідомлення про відведення частини військ буде дійсно підтверджено справами, це стало би добрим сигналом. Але ми також в минулому були свідками гібридних форм нападу… Ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказала вона.



Очільниця МЗС Німеччини зазначила, що немає ілюзій щодо спроможності Росії втілити свої плани у життя. За її словами, саме тому під час численних переговорів останнім часом партнери намагалися довести до відома РФ, які наслідки матиме будь-яка агресія проти України.

Нагадаємо, 15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність термінової деескалації навколо України.