Німеччина побудує два термінали зі скрапленого природного газу, щоб зменшити залежність від РФ
Німеччина побудує два термінали зі зрідженого природного газу (СПГ) і збільшить свої запаси природного газу, щоб зменшити свою залежність від російського газу
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.
У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Німеччина реалізує плани з будівництва двох терміналів зі зрідженого природного газу (СПГ) і збільшить свої запаси природного газу, щоб зменшити свою залежність від газу з РФ.
"Ми повинні змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту від окремих постачальників енергії", - сказав канцлер Німеччини.
Німеччина швидко побудує два термінали СПГ у Брунсбюттелі та Вільгельмсхафені.
"Події останніх кількох днів показали нам, що відповідальна, перспективна енергетична політика є вирішальною не тільки для нашої економіки та навколишнього середовища. Вона також має вирішальне значення для нашої безпеки", - заявив Шольц.
- Нагадаємо, 22 лютого Берлін зупинив сертифікацію проєкту "Північний потік-2". У суботу, 26 лютого, Німеччина дозволила експорт свого озброєння в Україну: 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.
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