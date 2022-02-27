Німеччина побудує два термінали зі скрапленого природного газу, щоб зменшити залежність від РФ

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.



У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Німеччина реалізує плани з будівництва двох терміналів зі зрідженого природного газу (СПГ) і збільшить свої запаси природного газу, щоб зменшити свою залежність від газу з РФ.



"Ми повинні змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту від окремих постачальників енергії", - сказав канцлер Німеччини.



Німеччина швидко побудує два термінали СПГ у Брунсбюттелі та Вільгельмсхафені.



"Події останніх кількох днів показали нам, що відповідальна, перспективна енергетична політика є вирішальною не тільки для нашої економіки та навколишнього середовища. Вона також має вирішальне значення для нашої безпеки", - заявив Шольц.

Нагадаємо, 22 лютого Берлін зупинив сертифікацію проєкту "Північний потік-2". У суботу, 26 лютого, Німеччина дозволила експорт свого озброєння в Україну: 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.