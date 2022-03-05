Німеччина почала відмовлятися від російського газу
Німеччина почала відмовлятися від російського газу. Наступним етапом для Росії будуть санкції щодо використання "Північного потоку".
Про це повідомив глава газотранспортної системи Сергій Макогон.
"Вітаю рішення уряду Німеччини приступити до реальних кроків щодо зменшення залежності від газу з РФ", – йдеться у його повідомленні.
Зауважимо, що уряд Німеччини через державний банк KfW, голландський оператор Gasunie і німецьку енергетичну компанію RWE підписали меморандум про взаєморозуміння з приводу будівництва терміналу з прийому СПГ на майданчику Брунсбюттель.
"Майбутня інфраструктура на 50% фінансована KfW і експлуатована Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів", – додає Макогон.
За його словами, наступними кроками для Росії повинні стати заборона компаніям володіти або орендувати сховища газу в ЄС та значні обмеження або санкції щодо використання "Північного потоку-1".
- Нагадаємо, Німеччина побудує два термінали зі зрідженого природного газу (СПГ) і збільшить свої запаси природного газу, щоб зменшити свою залежність від російського газу.
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