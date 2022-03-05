Німеччина почала відмовлятися від російського газу

Про це повідомив глава газотранспортної системи Сергій Макогон.

"Вітаю рішення уряду Німеччини приступити до реальних кроків щодо зменшення залежності від газу з РФ", – йдеться у його повідомленні.

Зауважимо, що уряд Німеччини через державний банк KfW, голландський оператор Gasunie і німецьку енергетичну компанію RWE підписали меморандум про взаєморозуміння з приводу будівництва терміналу з прийому СПГ на майданчику Брунсбюттель.

"Майбутня інфраструктура на 50% фінансована KfW і експлуатована Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів", – додає Макогон.

За його словами, наступними кроками для Росії повинні стати заборона компаніям володіти або орендувати сховища газу в ЄС та значні обмеження або санкції щодо використання "Північного потоку-1".

Нагадаємо, Німеччина побудує два термінали зі зрідженого природного газу (СПГ) і збільшить свої запаси природного газу, щоб зменшити свою залежність від російського газу.

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