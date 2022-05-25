Німеччина скасовує коронавірусні обмеження на в'їзд в країну

Відповідне рішення ухвалив уряд Німеччини, повідомляють на телеграм-каналі DW.

Як зазначено в повідомленні скасування обмежень поширюється у тому числі на мандрівників із Російської Федерації та Білорусі.

Раніше при в’їзді в Німеччину потрібно було пред’являти результати тесту або інші документи щодо COVID-19.

Нагадаємо, Німеччина запропонує всім охочим четверте щеплення від COVID-19 та закупить нові вакцини

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