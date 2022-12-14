Німеччина виділить €50 млн на зимову допомогу Україні
МЗС Федеративної Республіки Німеччина оголосило про новий пакет допомоги Україні взимку, туди увійдуть трансформатори та генератори
Про це повідомили в МЗС Німеччини у твіттер.
Глава Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок оголосила про новий пакет зимової допомоги Україні.
"Бомби Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі їхніх мобільних телефонів. Що діти в шапках, шарфах і куртках при свічках виконують уроки. Тому ми мобілізуємо допомогу для виживання", - зазначила Анналена Бербок під час конференції з підтримки України 13 грудня у Парижі.
Урядовиця інформувала, що Німеччина виділить ще €50 млн на зимову допомогу Україні. Пакет передбачає надання трансформаторів й генераторів.
"Путін своєю тактикою заморожування хоче зламати українців. Ми цього не допустимо", - наголосила голова МЗС ФРН.
- Нагадаємо,13 грудня всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.
- У рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", що відбулась в Парижі, Україна отримає допомогу на $1 млрд.
- Канада виділить Україні $115 млн для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергомережі Києва.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе