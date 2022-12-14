Німеччина виділить €50 млн на зимову допомогу Україні

Про це повідомили в МЗС Німеччини у твіттер.

Глава Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок оголосила про новий пакет зимової допомоги Україні.

"Бомби Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі їхніх мобільних телефонів. Що діти в шапках, шарфах і куртках при свічках виконують уроки. Тому ми мобілізуємо допомогу для виживання", - зазначила Анналена Бербок під час конференції з підтримки України 13 грудня у Парижі.

Урядовиця інформувала, що Німеччина виділить ще €50 млн на зимову допомогу Україні. Пакет передбачає надання трансформаторів й генераторів.

"Путін своєю тактикою заморожування хоче зламати українців. Ми цього не допустимо", - наголосила голова МЗС ФРН.

Нагадаємо,13 грудня всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.

У рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", що відбулась в Парижі, Україна отримає допомогу на $1 млрд.

Канада виділить Україні $115 млн для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергомережі Києва.

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