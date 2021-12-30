Німеччина відключить три з шести останніх АЕС та зосередиться на відновлюваних джерелах енергії
У п'ятницю, 31 грудня, Німеччина відключить три з шести останніх в країні атомних електростанцій
Про це повідомляє Reuters.
"Уряд вирішив прискорити поетапний вихід з ядерної енергетики після аварії на реакторі Фукусіма в Японії в 2011 році, коли землетрус і цунамі знищили прибережну електростанцію в результаті найгіршої у світі ядерної катастрофи з часів Чорнобиля 25 років тому", - йдеться у повідомленні.
Три реактори відключать 31 грудня після трьох з половиною десятиліть експлуатації. Ще три останні планують відключити до кінця 2022 року.
"Для енергетичної промисловості Німеччини поетапний вихід з виробництва ядерної енергії є остаточним", - сказала Керстін Андреа, голова асоціації енергетичної промисловості BDEW.
За оцінками асоціації у 2021 році шість АЕС забезпечили Німеччині 12% виробництва електроенергії. Водночас частка відновлюваної енергії становила 41%, вугілля - менш як 28%, газу - близько 15%.
До 2030 року країна планує забезпечувати 80% енергетичних потреб завдяки використанню вітрової та сонячної енергії.
- Нагадаємо, Європейська комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу для швидшого переходу до "зеленої енергетики" та розвитку ринку водню.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.4
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе