Німеччина відключить три з шести останніх АЕС та зосередиться на відновлюваних джерелах енергії

Про це повідомляє Reuters.

"Уряд вирішив прискорити поетапний вихід з ядерної енергетики після аварії на реакторі Фукусіма в Японії в 2011 році, коли землетрус і цунамі знищили прибережну електростанцію в результаті найгіршої у світі ядерної катастрофи з часів Чорнобиля 25 років тому", - йдеться у повідомленні.

Три реактори відключать 31 грудня після трьох з половиною десятиліть експлуатації. Ще три останні планують відключити до кінця 2022 року.

"Для енергетичної промисловості Німеччини поетапний вихід з виробництва ядерної енергії є остаточним", - сказала Керстін Андреа, голова асоціації енергетичної промисловості BDEW.

За оцінками асоціації у 2021 році шість АЕС забезпечили Німеччині 12% виробництва електроенергії. Водночас частка відновлюваної енергії становила 41%, вугілля - менш як 28%, газу - близько 15%.

До 2030 року країна планує забезпечувати 80% енергетичних потреб завдяки використанню вітрової та сонячної енергії.

