Єврокомісія пропонує країнам ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу після 2049 року

Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, спотова ціна газу в Європі з відкриттям торгів у середу, 15 грудня, продовжила зростання на тлі слабкого внеску альтернативних джерел енергії, збільшення цін на конкуруючих ринках і суворішого прогнозу погоди в регіоні, ніж очікувалося раніше.

"Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року", - йдеться у повідомленні.Як передає пресслужба, 15 грудня Комісія прийняла низку законодавчих пропозицій щодо декарбонізації газового ринку. Зокрема, планують полегшити використання відновлюваних і низьковуглецевих газів, включаючи водень та біометан."Європейський Союз повинен декарбонізувати енергію, яку він споживає, щоб скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року і стати кліматично нейтральним до 2050 року, і ці пропозиції допоможуть досягти цієї мети", - йдеться у повідомленні.Крім того, пропозиції Комісії мають посилити стійкість газової системи ЄС.