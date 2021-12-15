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Єврокомісія пропонує країнам ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу після 2049 року
Європейська комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу для швидшого переходу до "зеленої енергетики" та розвитку ринку водню
Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії."Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року", - йдеться у повідомленні.
Як передає пресслужба, 15 грудня Комісія прийняла низку законодавчих пропозицій щодо декарбонізації газового ринку. Зокрема, планують полегшити використання відновлюваних і низьковуглецевих газів, включаючи водень та біометан.
"Європейський Союз повинен декарбонізувати енергію, яку він споживає, щоб скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року і стати кліматично нейтральним до 2050 року, і ці пропозиції допоможуть досягти цієї мети", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пропозиції Комісії мають посилити стійкість газової системи ЄС.
- Як повідомлялося раніше, спотова ціна газу в Європі з відкриттям торгів у середу, 15 грудня, продовжила зростання на тлі слабкого внеску альтернативних джерел енергії, збільшення цін на конкуруючих ринках і суворішого прогнозу погоди в регіоні, ніж очікувалося раніше.
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