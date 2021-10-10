Німеччина викрила режим Лукашенка у причетності до напливу нелегальних мігрантів, - Bild
Влада ФРН розслідує причетність режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до напливу нелегальних мігрантів до Німеччини
Про це повідомляє Bild.
За даними німецької поліції, лише з серпня 2021 року через Білорусь до Німеччини незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів. А за перший тиждень жовтня їх кількість склала 1183 людини.
Мова йде про жителів країн Близького Сходу, які приїжджають до Білорусі по студентських візах. Білоруські прикордонники або міліція перевозять їх до тих ділянок польського кордону, які гірше охороняються. З Польщі мігранти намагаються дістатися до Німеччини. За допомогу в перетині білорусько-польського кордону вони платять по 4 тис. євро.
Влада Німеччини сприймає це, як організацію нелегальної міграції на державному рівні, за допомогою якої Лукашенко хоче домогтися зняття європейських санкцій.
Наразі офіційного підтвердження про розслідування немає.
- Нагадаємо, 18 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Білорусі сконцентровано понад 10 тис. мігрантів, яких можуть використати для гібридної атаки на Євросоюз.
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