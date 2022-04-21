Німецька армія зараз менш боєздатна за українську, тому Німеччина готова більше допомагати фінансово, - німецький політолог

Політолог розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо".



Андреас Умланд зауважив: "Що стосується зброї, то Німеччина більш в складній ситуації, чим багато хто собі уявляє, з причини того, що у самої німецької армії є великі технічні проблеми: човни не плавають, гелікоптери не літають, кулемети не стріляють. І зараз йде переобладнання німецької армії для того, щоб її зробити боєздатною, вона зараз менш боєздатна ніж українська армія".



Аналітик пояснив, що зважаючи на це, не варто багато чекати від Німеччини. Зараз німецький уряд прийняв рішення, щоб надавати більше фінансової допомоги Україні і вона сама купувала в оборонних фірм ту зброю, яку потребує.



Експерт додав: "Відомі ганебні епізоди за останні десятиліття, наприклад, з шести підводних човнів жоден не зміг вийти в море. Було недофінансування німецької армії багато років, зараз прийнято великий бюджет, і кажуть, що цього бюджету вистачить, щоб привести армію у боєготовність".



Політолог зазначив, що є механізми у середині НАТО, за якими Німеччина бере на себе певну форму відповідальності за ті країни, які поставляють зараз до України важку зброю, тобто відповідальність Німеччини у НАТО росте. Це дозволяє таким країнам, як Чехія або Словаччина, чи Балтійські країни постачати Україні колишню радянську зброю і це на фоні, що Німеччина бере на себе більше відповідальності за оборону цих країн.



Нагадаємо, 20 квітня Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки