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Німецька Deutsche Bahn консультуватиме Укрзалізницю у сфері пасажирських перевезень

24 серпня, 2021 вiвторок
16:00

Німецька компанія Deutsche Bahn консультуватиме Укрзалізницю у сфері пасажирських перевезень

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, Укрзалізниця та Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень. Компанії налагоджуватимуть планування та розвиток пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу.

Зазначається, що Deutsche Bahn допоможе Україні відділити пасперевезення від вантажних та забезпечити ефективне управління. Консалтинг стане першим етапом співпраці, який буде втілений до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів німецької компанії для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, передача в управління пасажирських перевезень Укрзалізниці є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні. 

"У цьому році держава вперше фінансує пасажирські перевезення Укрзалізниці. Маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці ми розпочинаємо Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу. Ми прагнемо німецької якості на українському ринку залізничних перевезень", - циту пресслужба слова Кубракова.

Член ради директорів Deutsche Bahn з питань інфраструктури Рональд Пофалла у свою чергу висловив упевненість, що передача процесу управління перевезеннями дасть можливість отримати максимально швидкі результати. 

"Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю", - наголосив Пофалла.

За словами в.о. голови Укрзалізниці Олександра Камишіна, німецька компанія має розробити дорожню карту для впровадження перевезень у далекомі і приміському сполученнях на найближчі п'ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

Камишін наголосив, що компанія прагне змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. 

Крім того, додали у пресслужбі, експерти Deutsche Bahn мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень. Компанія також надасть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу - регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів- та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.
 

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Укрзалізниця
пасажирські перевезення
Deutsche Bahn
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