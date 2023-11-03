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Головна Технології Німецька компанія заявила про готовність поновити серійний випуск далекобійних ракет Taurus

Німецька компанія заявила про готовність поновити серійний випуск далекобійних ракет Taurus

3 листопада, 2023 п'ятниця
08:36
Технології ракети Taurus

Виробник MBDA Deutschland з Німеччини готовий у короткі терміни поновити серійний випуск ракет Taurus, які мають дальність дії до 500 км

Про це заявила компанія MBDA Deutschland, яка раніше виготовляла це озброєння.

"Виробництво Taurus може бути відновлене у короткі терміни", - йдеться у повідомлення. Адже це озброєння було розроблено в 1990-х роках.

У компанії додали, що навіть мають змогу інтегрувати новітні технологічні розробки.

"Це значить, що замовники підтримуватимуть свої можливості протягом десятиріч", - наголосили у MBDA Deutschland.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot. 

Світ
Україна
зброя
військові
Німеччина
Війна з Росією
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