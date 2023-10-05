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Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot, – Bild

5 жовтня, 2023 четвер
11:22
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus. Натомість він уважає за необхідне посилити протиповітряну оборону країни

Про це повідомили Bild джерела в урядових колах Німеччини.

За надання цих ракет Україні виступили міністр оборони Борис Пісторіус, міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр фінансів Крістіан Лінднер, однак канцлер Шольц – проти.

За даними видання, Німеччина ще не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Водночас канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє.

При цьому, зазначає Bild, під час двосторонніх переговорів Києву дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України та, ймовірно, санкціонує постачання додаткових боєприпасів для ЗРК Patriot.

ЗМІ зазначає, що причиною відмови Шольца надавати ракети, ймовірно, є побоювання, що ЗСУ вдарять по Кримському мосту.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

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