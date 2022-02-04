Німецьке агентство DPA назвало можливих кандидатів на посаду генсека НАТО після Столтенберга
Агентство DPA озвучило п’ятьох кандидатів на пост генсека НАТО після того, як з’явилась інформація про відхід Єнса Столтенберга від керівної посади
Про це агенство пише у Twitter.
Повідомляється, що на місце генерального секретаря НАТО претендують: екс-прем’єрка Британії Тереза Мей, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, глава естонського уряду Кая Каллас, колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні і президент Румунії Клаус Йоганніс.
Як зазначено, вони були представлені як потенційні кандидати.
З 2014 року посаду генсека обіймає колишній прем’єр Норвегії Єнс Столтенберг.
- Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пізніше цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді глави норвезького Центрального банку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.02
Купівля 28.02Продаж 28.3
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе