Німецьке агентство DPA назвало можливих кандидатів на посаду генсека НАТО після Столтенберга

Про це агенство пише у Twitter.



Повідомляється, що на місце генерального секретаря НАТО претендують: екс-прем’єрка Британії Тереза Мей, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, глава естонського уряду Кая Каллас, колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні і президент Румунії Клаус Йоганніс.



Як зазначено, вони були представлені як потенційні кандидати.



З 2014 року посаду генсека обіймає колишній прем’єр Норвегії Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пізніше цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді глави норвезького Центрального банку.