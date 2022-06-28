Німецькі Panzerhaubitze вже працюють на передовій
ЗСУ вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини проти російських окупантів
Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.
"Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини вже працюють на фронті. САУ показали себе в бойовій роботі надійними, швидкострільними та точними – така ціль, як одиночна броньована машина або гармата уражається без пристрілки з першого пострілу (перевірено на практиці)", - йдеться у повідомленні.
В ОС зазначають, що артилеристи задоволені наскільки швидко та якісно гармата робить прив'язку та наводиться на ціль. "Практично від отримання команди на ведення вогню, відпрацювання по цілі та відходу з вогневої позиції за часом займає 2-5 хвилин, що зменшує шанси ворога на успішну контрбатарейну боротьбу", - йдеться у повідомленні.
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