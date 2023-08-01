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Німецький концерн Rheinmetall почав будівництво заводу із виробництва частин винищувача F-35

1 серпня, 2023 вiвторок
18:13
Світ F-35

У громаді Веце в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у вівторок стартувало будівництво нового заводу збройового концерну Rheinmetall із виробництва деталей фюзеляжу сучасного винищувача F-35

Про це пише Tagesschau.

Новий завод у Північному Рейні-Вестфалія став першим подібним об’єктом, у який німецька держава інвестуватиме з оголошеного в лютому минулого року спецфонду в розмірі 100 мільярдів євро.

Площа підприємства становитиме 60 тисяч квадратних метрів, а вартість будівництва оцінюють в близько 200 мільйонів євро. У Rheinmetall планують ввести виробничі потужності в експлуатацію через два роки.

"Війна в Україні та пов'язані з нею геополітичні зміни показують, що наша демократія має вміти захищати себе, — сказав на церемонії прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн, пише Bild — Вестфалія Хендрік Вюст. - Ми переживаємо духовний поворот. Агресивна війна Росії проти України кидає виклик нашим західним цінностям. Нас чекає перевірка: чи згадуємо ми ці цінності лише у святкових промовах чи готові захищати їх".

На заводі будуть виготовлятись щонайменше 400 секцій фюзеляжу F-35. Перші з них одразу з виробництва підуть у США, де будуть використані для збору винищувачів для Німеччини – країна планує придбати 35 таких літаків за 8,3 мільярда євро.

Окрім безпосередньо виробництва, завод Rheinmetall міститиме зони матеріально-тилового забезпечення, склади, дослідницькі й випробувальні зали.

Як відомо, низка європейських країн зараз перебувають у процесі заміни своїх парків винищувачів на більш новітні F-35.

Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.

  • У жовтні стало відомо, що Чехія хоче купити у США 24 винищувачі F-35. Про намір закупити літаки у США у Чехії почали говорити у середині липня. Тоді у міноборони країни заявили, що не хочуть відкладати модернізацію армії навіть на день. У червні Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії.
  • У січні Канада уклала контракт на закупівлю 88 сучасних винищувачів F-35. Перша партія надійде до Канади у 2026 році, а на озброєння ВПС ці літаки повноцінно стануть у 2029-му.
  • У травні Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35. Вартість замовлення складає $7,8 млрд.
  • Авіаційні експерти відзначають, що країни, які модернізують свої ВПС можуть передати Україні F-16, які "не надто поступаються" F-35, але значно переважають радянські зразки літаків.

Німеччина
США
F-16
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