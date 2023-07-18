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Головна Війна з Росією Не варто гнатися за модою і крутизною, F-16 не надто поступається F-35, - авіаексперт Криволап
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Не варто гнатися за модою і крутизною, F-16 не надто поступається F-35, - авіаексперт Криволап

18 липня, 2023 вiвторок
13:02
Війна з Росією винищувач F-16

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що українській авіації не потрібно гнатися за "крутизною та модою", адже F-16 не надто поступається F-35

Про це він заявив у етері Еспресо.

F-16 і МІГ-29 - це літаки, які з'явилися майже в один час, але F-16 постійно модернізувався і він постійно покращував свої характеристики й він почав підіймати бойове навантаження у майже 2,5 р. більше, ніж перші моделі", - зазначає авіаексперт.

Зокрема він також додав, що в російській авіації є всі модифікації системи Су, Су-27 і далі.

"І ось Су-35 - це модифікація саме Су-27, це не новий літак. Він пройшов глибоку модернізацію, там багато змін, але це все на базі Су-27 і протиставити в повітрі треба F-16 і Су-35, все залежить від того, який там стоїть радар. Зараз повітряний бій такий: хто перший побачив - той перший збив. І в залежності від радара, або це раніше зробить F-16, або Су-135, все залежить від модифікації, яку ми отримаємо", - каже Криволап.

Він зазначив, що в майбутньому розвитку української авіації є два аспекти. 

"Перший - це F-16 останніх модифікацій майже F-35, там він має не такі параметри радіолокаційної помітності, F-16 краще видно, але по інших параметрам - він не надто поступається F-35. Давайте не будемо гнатися за модою і крутизною, треба, щоб ми самі доросли до рівня F-35, F-16 для нас - це зараз буде серйозний виклик і нам треба його освоїти", - наголосив він.

Криволап вважає, що другий аспект - це те, що майбутнє полягає більше у безпілотній системі.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. Уже 7 липня прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про передачу гелікоптерів і навчання пілотів на F-16.

11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. Країни підпишуть меморандум. Того ж дня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

Також 15 липня повідомлялося, що країни Європи, які пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

зброя
F-16
Військові новини
зброя для України
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