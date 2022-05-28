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Німецький міністр праці Гайль проти негайного ембарго на російський газ, - FAZ

28 травня, 2022 субота
16:07
Економіка газ

Німецький міністр з питань праці Губертус Гайль застеріг від серйозних наслідків швидкого ембарго на російський газ

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми повинні крок за кроком ставати менш залежними від імпорту газу", - наголосив Гайль.

На його думку, негайне ембарго призведе як до зростання цін, так і до скорочення робочих місць.

Губертус Гайль заявив що, якщо поряд з високими цінами доведеться турбуватися ще й через робочі місця, то "це було б соціальною отрутою". Зараз, за його словами, німецький ринок праці надійний і сильний попри два роки пандемії коронавірусу.

"У разі негайного газового ембарго ми опинилися б у зовсім іншій економічній та соціальній ситуації", - додав політик.

Як відомо, ЄС вже кілька тижнів не може домовитись про ембарго на російську нафту.

  • Нагадаємо, голова Євроради Мішель заявив, що питання щодо ембарго на російську нафту вирішиться вже в понеділок, 30 травня. За словами глави Європейської ради, хоч він "все ще впевнений", що блок зможе розв'язати будь-які питання, для цього буде потрібно багато діалогу.

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