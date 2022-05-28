Німецький міністр праці Гайль проти негайного ембарго на російський газ, - FAZ

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми повинні крок за кроком ставати менш залежними від імпорту газу", - наголосив Гайль.

На його думку, негайне ембарго призведе як до зростання цін, так і до скорочення робочих місць.

Губертус Гайль заявив що, якщо поряд з високими цінами доведеться турбуватися ще й через робочі місця, то "це було б соціальною отрутою". Зараз, за його словами, німецький ринок праці надійний і сильний попри два роки пандемії коронавірусу.

"У разі негайного газового ембарго ми опинилися б у зовсім іншій економічній та соціальній ситуації", - додав політик.

Як відомо, ЄС вже кілька тижнів не може домовитись про ембарго на російську нафту.

Нагадаємо, голова Євроради Мішель заявив, що питання щодо ембарго на російську нафту вирішиться вже в понеділок, 30 травня. За словами глави Європейської ради, хоч він "все ще впевнений", що блок зможе розв'язати будь-які питання, для цього буде потрібно багато діалогу.

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