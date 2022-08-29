Нищимо командні пункти й тримаємо транспортні артерії росіян під вогневим контролем, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

Військова поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми продовжуємо нищити командні пункти, логістичні центри й виснажувати росіян. Ми тримаємо транспортні шляхи російських загарбників під повним вогневим контролем. Ми не дамо росіянам можливості підтягувати резерви з окупованого Криму, навіть якщо вони спробують ", - зазначила Гуменюк.

Керівниця пресцентру додала, що ситуація на Півдні України контролюється Збройними силами України.

"Ситуація на Півдні залишається складною, динамічно змінюється, але контролюється силами оборони. Ми продовжуємо ведення бойових дій, виснажуємо противника. Росіяни намагаються тиснути на тилові районі - наразі під масованим обстрілом перебуває Миколаїв. І це зрозуміло, адже наші успіхи на Півдні не можуть не дратувати російські війська", - зауважила Наталія Гуменюк.

29 серпня стало відомо, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.

Пізніше того ж дня стало відомо, що Новій Каховці окупанти оголосили евакуацію з робочих місць.

Росіяни 29 серпня також обстріляли Миколаїв: двоє людей загинули, станом на 18-ту годину кількість поранених зросла до 11.

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