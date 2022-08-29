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Головна війна з Росією У Новій Каховці окупанти оголосили евакуацію з робочих місць

У Новій Каховці окупанти оголосили евакуацію з робочих місць

29 серпня, 2022 понедiлок
16:14
війна з Росією Нова Каховка

У тимчасово окупованій Новій Каховці лунають сирена та вибухи. Рашисти оголосили евакуацію з робочих місць

Про це інформує Суспільне з посиланням на Новокаховського міського голову Володимира Коваленка.

"Жителі Нової Каховки, ті, хто мають російські сімки, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Також в місцевих чатах було оголошення про необхідність укриття в підвалах у разі небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Станом на 16:02 у Новій Каховці лунає сирена та чути вибухи.

  •  За день 27 серпня авіація ЗСУ тричі вдарила по 2 опорних пунктах російського агресора на Херсонщині.
  • Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв. У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
  • 28 серпня Збройні сили України нанесли удар по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці.
  • У ніч на 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.
  • Сьогодні на Півдні України ЗСУ перейшли в наступальні дії на багатьох напрямках.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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