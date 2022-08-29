У Новій Каховці окупанти оголосили евакуацію з робочих місць
У тимчасово окупованій Новій Каховці лунають сирена та вибухи. Рашисти оголосили евакуацію з робочих місць
Про це інформує Суспільне з посиланням на Новокаховського міського голову Володимира Коваленка.
"Жителі Нової Каховки, ті, хто мають російські сімки, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Також в місцевих чатах було оголошення про необхідність укриття в підвалах у разі небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Станом на 16:02 у Новій Каховці лунає сирена та чути вибухи.
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