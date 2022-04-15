"Ніщо не відверне нас від цієї стратегії". У США прокоментували погрози Росії через надання озброєння Україні

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Держдепартаменту США Нед Прайс.

Прайс відповідав на запитання щодо впливу дипломатичної телеграми з Росії, яка попереджає Сполучені Штати про можливі наслідки постачання озброєння Україні.

"Росіяни говорили дещо приватно, дещо говорили публічно; та ніщо не відверне нас від стратегії, якої ми дотримуємось", - сказав Прайс.

Він також зазначив, що "не в змозі підтвердити будь-яке приватне дипломатичне листування".

"Якщо звинувачення Кремля полягає в тому, що США та наші партнери по всьому світу надають допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів нашим українським партнерам, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують саме цю допомогу в галузі безпеки з надзвичайним ефектом для відбиття цієї російської агресії, що ж, тоді ми винні, як сказано", - додав Прайс.

Нагадаємо, Росія попередила уряд США, що поставки зброї в Україну "підливають олії" в конфлікт і можуть призвести до неочікуваних наслідків.

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