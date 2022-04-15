Росія попередила уряд США, що поставки зброї в Україну "підливають олії" в конфлікт і можуть призвести до неочікуваних наслідків, – The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.



До видання потрапила копія офіційного дипломатичного листа з Москви, коли президент Байден схвалив різке розширення обсягу озброєння, яке надається уряду в Києві.



У ньому Росія попереджає США та НАТО, що постачання "найчутливіших" систем озброєння в Україну "підливають олії" у конфлікт і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".



За словами речника Пентагону Джона Кірбі, дипломатична нота була датована у вівторок, оскільки вперше просочилась інформація про новий пакет озброєнь.



Завдяки йому загальна кількість американської військової допомоги, наданої Україні з моменту вторгнення 24 лютого, досягла 3,2 мільярда доларів.



У публічному повідомленні в середу Байден сказав, що воно включатиме "нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який очікується від Росії на сході України".

Нагадаємо, нещодавно США надіслали Україні третину своїх "джавелінів".

Найближчим часом Штати передадуть Україні додаткових 500 Javelin, а також 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР.