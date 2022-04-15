Росія попередила уряд США, що поставки зброї в Україну "підливають олії" в конфлікт і можуть призвести до неочікуваних наслідків, – The Washington Post
Росія надіслала Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєння в Україну розпалюють конфлікт
Про це повідомляє The Washington Post.
До видання потрапила копія офіційного дипломатичного листа з Москви, коли президент Байден схвалив різке розширення обсягу озброєння, яке надається уряду в Києві.
У ньому Росія попереджає США та НАТО, що постачання "найчутливіших" систем озброєння в Україну "підливають олії" у конфлікт і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".
За словами речника Пентагону Джона Кірбі, дипломатична нота була датована у вівторок, оскільки вперше просочилась інформація про новий пакет озброєнь.
Завдяки йому загальна кількість американської військової допомоги, наданої Україні з моменту вторгнення 24 лютого, досягла 3,2 мільярда доларів.
У публічному повідомленні в середу Байден сказав, що воно включатиме "нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який очікується від Росії на сході України".
- Нагадаємо, нещодавно США надіслали Україні третину своїх "джавелінів".
- Найближчим часом Штати передадуть Україні додаткових 500 Javelin, а також 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.53
Купівля 29.53Продаж 31.01
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе