Про це міністр оборони України Олексія Резнікова повідомив у Twitter.

Він зазначив, що відбулось обговорення нового пакету військової допомоги ЗСУ від Швеції.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям", - написав Резніков за підсумками переговорів.

Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague,head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist,confirmed today by VTC.

Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.

Dear ????????,you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 1, 2022

Нагадаємо, 29 серпня після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (майже 50 млн євро) військової допомоги Україні.

Вчора, 31 серпня, стало відомо про деталі нового пакету військової допомоги Україні. Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон і він не останній.

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