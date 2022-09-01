"Низка важливих і цінних інструментів": Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги від Швеції
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом
Про це міністр оборони України Олексія Резнікова повідомив у Twitter.
Він зазначив, що відбулось обговорення нового пакету військової допомоги ЗСУ від Швеції.
"Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям", - написав Резніков за підсумками переговорів.
- Нагадаємо, 29 серпня після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (майже 50 млн євро) військової допомоги Україні.
- Вчора, 31 серпня, стало відомо про деталі нового пакету військової допомоги Україні. Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон і він не останній.
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