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"Низка важливих і цінних інструментів": Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги від Швеції

1 вересня, 2022 четвер
21:52
війна з Росією Швеція Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом

Про це міністр оборони України Олексія Резнікова повідомив у Twitter.

Він зазначив, що відбулось обговорення нового пакету військової допомоги ЗСУ від Швеції.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям", - написав Резніков за підсумками переговорів.

  • Нагадаємо, 29 серпня після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (майже 50 млн євро) військової допомоги Україні.
  • Вчора, 31 серпня, стало відомо про деталі нового пакету військової допомоги Україні. Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон і він не останній.

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Швеція
Олексій Резніков
зброя для України
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