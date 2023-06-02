Нобелівська лауреатка премії миру Матвійчук передасть Папі Римському листи від родичів полонених
Родичі військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних із Криму й інших регіонів України ще можуть написати повідомлення, які лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук передасть Папі Римському
Про це українська правозахисниця, голова Центру громадянських свобод і нобелівська лауреатка повідомила у facebook.
"За кілька днів матиму зустріч із Папою Римським у Ватикані. Їду туди на запрошення папського престолу. Раніше ми передавали йому в руки при різних нагодах листи із проханням сприяти звільненню наших полонених. Ми оформляли їх як офіційні звернення, колективні петиції за підписами рідних, відкриті листи", - зазначила Матвійчук.
Також за її словами, Ватикан направив миротворчу місію в Україну та Росію, "тож пріоритетним завданням цієї місії має бути повернення усіх українських військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних".
Зокрема правозахисниця також наголосила, що до цього часу слід вимагати від Росії дотримання усіх норм Женевських конвенцій, "щоби їх не катували, надавали медичну допомогу, забезпечували належні умови утримання тощо. Усе це зараз відповідно до свідчень звільнених з російського полону людей звучить як космос".
"Хочу передати Папі Римському стислі повідомлення від рідних військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних людей із Криму та інших регіонів України. Тому хто із рідних хоче долучитися та йому написати, прошу заповнити цю гугл-форму. Усе перекладемо на його рідну іспанську та передамо", - зазначила Матвійчук.
Вона надала також посилання для заповнення гугл-форми.
"На всяк випадок, аби хто не подумав, ми не формуємо списки для звільнення. Ці списки в компетенції державних органів, так само як і ведення офіційних перемовин із Росією. Ми хочемо олюднити для Папи Римського ці цифри та сухі біографічні дані", - зауважила Матвійчук.
- 10 грудня Нобелівську премію миру отримали правозахисники з України, РФ та Білорусі. Від України лауреатом стала голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.
- 13 квітня стало відомо, що до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році увійшли перша леді України Олена Зеленська та нобелівська лавреатка правозахисниця Олександра Матвійчук.
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