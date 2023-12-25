НОК України визнав Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року

Про це повідомляє пресслужба НОК.

За рішенням Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми за підсумками 2023 року титул "Найкраща спортсменка 2023 року" отримала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).

ЇЇ тренерка Тетяна Степанова також здобула титул "Найкраща тренерка 2023 року".

За підготовку найкращої спортсменки 2023 року Ярослави Магучіх нагороди отримають і Федерація легкої атлетики України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.