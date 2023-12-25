НОК України визнав Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року
Чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією Національного олімпійського комітету України
Про це повідомляє пресслужба НОК.
За рішенням Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми за підсумками 2023 року титул "Найкраща спортсменка 2023 року" отримала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).
ЇЇ тренерка Тетяна Степанова також здобула титул "Найкраща тренерка 2023 року".
За підготовку найкращої спортсменки 2023 року Ярослави Магучіх нагороди отримають і Федерація легкої атлетики України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.
- Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці представила список номінантів на звання найкращої спортсменки 2023 року. Знайшлось місце для українки Ярослави Магучіх, яка цьогоріч стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла "Діамантову лігу".
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