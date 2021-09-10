Нокаутую за кілька секунд: Трамп пофантазував про свій боксерський поєдинок з Байденом

Про це повідомляє Independent.

За словами Трампа, якби йому довелося обирати суперника не з боксерів, то він зустрівся би на рингу з Байденом.

"Якби мені довелося вибрати когось в суперники крім професійного боксера, адже це може бути небезпечно, то, думаю, найлегшим поєдинком для мене буде бій проти Джо Байдена. Думаю, що він буде переможений швидко, дуже швидко. Гадаю, що він впаде в нокаут за кілька секунд", - сказав Трамп.