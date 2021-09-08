Трамп знайшов собі несподівану нову роботу, коментуватиме бокс
Колишній президент США Дональд Трамп коментуватиме бій ексчемпіона UFC у напівважкій вазі Вітора Белфорта проти ексчемпіона світу у двох дивізіонах Евандера Холіфілда
Про це повідомляє Sky News.
"Я люблю хороших бійців і відмінні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рінгсайді. Ви не захочете пропустити це особлива подія", - висловився Дональд Трамп.
Бій між 58-річним Холіфілдом та 44-річним Белфортом стане головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбудеться 11 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.
Спочатку з Белфортом повинен був боксувати інший американський боксер - Оскар Де Ла Хойя, але він заразився коронавірусом.
Також у Голлівуді 11 вересня бої проведуть інші легенди UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) американець Тіто Ортіс та бразилець Андерсон Сілва, а також ексчемпіон світу з боксу британець Девід Хей.
Евандер Холіфілд є колишнім абсолютним чемпіоном з боксу в надважкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у 2011 році. Вітор Белфорт - ексчемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).
- Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.
- 7 вересня стало відомо, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Евандер Холіфілд проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC бразильця Вітора Белфорта.
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