Трамп знайшов собі несподівану нову роботу, коментуватиме бокс

Про це повідомляє Sky News.



"Я люблю хороших бійців і відмінні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рінгсайді. Ви не захочете пропустити це особлива подія", - висловився Дональд Трамп.

Бій між 58-річним Холіфілдом та 44-річним Белфортом стане головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбудеться 11 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.

Спочатку з Белфортом повинен був боксувати інший американський боксер - Оскар Де Ла Хойя, але він заразився коронавірусом.

Також у Голлівуді 11 вересня бої проведуть інші легенди UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) американець Тіто Ортіс та бразилець Андерсон Сілва, а також ексчемпіон світу з боксу британець Девід Хей.

Евандер Холіфілд є колишнім абсолютним чемпіоном з боксу в надважкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у 2011 році. Вітор Белфорт - ексчемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).